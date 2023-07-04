Звільнений голова Дніпровської РДА після скандалу з барабанами отримав нову посаду

Після звільнення Бабій повернувся на свою попередню посаду

Павло Бабій став заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій залишається у керівництві РДА. Наразі він обіймає посаду заступника очільника адміністрації.

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Згідно з інформацією на офіційному сайті Дніпровської РДА, Бабій «з 3 липня 2023 року по теперішній час – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації».

Як пояснили в коментарі Уніан у відділі з питань інформаційної політики РДА, що згідно з законодавством, Бабій після розпорядження Зеленського про звільнення його з посади т.в.о. голови РДА, повернувся на свою попередню посаду. Рішення про призначення на цю посаду і відповідно звільнення особи приймається на рівні Київської міської держадміністрації.

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Як відомо, Бабій був призначений на посаду заступника голови РДА у січні 2021 року й обіймав її до 27 січня 2022 року, після чого став т.в.о. голови РДА. 1 липня цього року президент Зеленський звільнив Бабія від виконання обов’язків голови Дніпровської РДА.

Рішення було прийнято у зв’язку з резонансними держзакупівлями, проведеними Дніпровською РДА начебто важливих для цивільних укриттів речей, зокрема, 306 барабанів, дорогих овочерізок і сковорідок.

До слова, днями також стало відомо також про оголошений тендер від управління освіти Дніпровського району на закупівлю 26 портативних радіостанцій для укриттів на суму 1178520 грн.