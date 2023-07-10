Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW

Командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, повернулися із Туреччини в Україну

Ця подія є однією із багатьох від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які розділяють російське суспільство

Повернення командирів захисників «Азовсталі» із Туреччини в Україну викликало «розкол» у суспільстві держави-терориста Росії. Зокрема, російська ультранаціоналістична спільнота продовжує звинувачувати Кремль у тому, що він довірився Туреччині у дотриманні угоди та утриманні українських військових. Про це йдеться в аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, один із російських блогерів вказав на той факт, що звільнення захисників «Азовсталі» підриває мету Росії «денацифікувати» Україну, а інший припустив, що РФ не слід довіряти Туреччині у дотриманні угоди, враховуючи, що вона є «історичним ворогом» держави-агресора.

Також в інфопросторі РФ прозвучали думки про те, що Кремль міг би уникнути цього звільнення, не організувавши початковий обмін військовополоненими у 2022 році, і що Росію вкотре ввели в оману, оскільки офіційні особи безвідповідально віддали пріоритет звільненню кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще один російський військовий блогер повідомив, що звістка про звільнення командирів «Азовсталі» вдарила по настроях у лавах російських військовослужбовців на передовій. Він зазначив, що цей інцидент є одним із багатьох від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які розділяють російське суспільство.

Як повідомлялося, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.