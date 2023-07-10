Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
Ця подія є однією із багатьох від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які розділяють російське суспільство
Повернення командирів захисників «Азовсталі» із Туреччини в Україну викликало «розкол» у суспільстві держави-терориста Росії. Зокрема, російська ультранаціоналістична спільнота продовжує звинувачувати Кремль у тому, що він довірився Туреччині у дотриманні угоди та утриманні українських військових. Про це йдеться в аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, один із російських блогерів вказав на той факт, що звільнення захисників «Азовсталі» підриває мету Росії «денацифікувати» Україну, а інший припустив, що РФ не слід довіряти Туреччині у дотриманні угоди, враховуючи, що вона є «історичним ворогом» держави-агресора.
Також в інфопросторі РФ прозвучали думки про те, що Кремль міг би уникнути цього звільнення, не організувавши початковий обмін військовополоненими у 2022 році, і що Росію вкотре ввели в оману, оскільки офіційні особи безвідповідально віддали пріоритет звільненню кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Ще один російський військовий блогер повідомив, що звістка про звільнення командирів «Азовсталі» вдарила по настроях у лавах російських військовослужбовців на передовій. Він зазначив, що цей інцидент є одним із багатьох від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які розділяють російське суспільство.
Як повідомлялося, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.
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