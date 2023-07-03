Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
РФ намагається витіснити українські війська із займаних позицій, але отримує відсіч
Протягом останнього тижня Силам оборони України вдалося звільнити 9 км² території на сході та 28,4 км² – на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках», – заявила Маляр.
За її словами, РФ намагається витіснити українські війська із займаних позицій, але отримує відсіч. Нині там тривають важкі бої.
«За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів», – зазначила Маляр.
Вона додала, що кількість російських обстрілів на сході за останній час збільшилась вдвічі: із 6457 обстрілів позаминулого тижня до 11753 – минулого.
При цьому на півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
«Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх. За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів», – заявила Ганна Маляр.
Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км², зазначила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, що ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Раніше ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі.
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