Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Український катер збив над морем іранський дрон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український катер збив над морем іранський дрон
фото ілюстративне

Ворожий дрон пролітав над Чорним морем

Сьогодні, 27 жовтня, український катер збив ворожий безпілотник, який летів в небі над Чорним морем. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«У Чорному морі одним з катерів Військово-морських сил Збройних сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України. 17 дронів збито силами та засобами ППО; два «приземлили» інші підрозділи Сил оборони України; 15 Shahed-136 було знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Також рашисти завдали удару по одній із громад Київської області. Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. 

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові знищили майже 20 ворожих дронів-камікадзе
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 03:23
Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення розслідування використання Росією іранських дронів
Більшість Радбезу підтримує розслідування ООН щодо використання РФ іранських дронів в Україні
Сьогодні, 05:55
Попри труднощі, українські військові тепер регулярно збивають понад 70% безпілотників Шахед-136
Як закрити небо від дронів-камікадзе. Україна це може
Вчора, 20:45

Події в Україні

Окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру
Окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру
На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото)
На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото)
Український катер збив над морем іранський дрон
Український катер збив над морем іранський дрон
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 27 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 27 жовтня
Зенітники зранку приземлили ударний гелікоптер та штурмовик
Зенітники зранку приземлили ударний гелікоптер та штурмовик
Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 
Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
58K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
56K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
19K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
11K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
9843
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту