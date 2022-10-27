Український катер збив над морем іранський дрон

Ворожий дрон пролітав над Чорним морем

Сьогодні, 27 жовтня, український катер збив ворожий безпілотник, який летів в небі над Чорним морем. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«У Чорному морі одним з катерів Військово-морських сил Збройних сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України. 17 дронів збито силами та засобами ППО; два «приземлили» інші підрозділи Сил оборони України; 15 Shahed-136 було знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Також рашисти завдали удару по одній із громад Київської області. Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.