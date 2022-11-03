Стало відомо, який об'єкт рашисти атакували в Харкові

Інформації про поранених чи загиблих наразі немає

Російські загарбники тричі вдарили по Київському району Харкова

Рашисти атакували адміністративну будівлю Харкова. Про це у Телеграм написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Три «прильоти» по Київському району. Попереднє потрапляння по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це другий обстріл за 2 листопада. Вранці було два «прильоти» по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у місті, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

В результаті у трьох областях ввели графіки відключення світла після вечірньої атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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