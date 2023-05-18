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Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів
Одномоторний багатофункціональний легкий винищувач F-16
фото ілюстративне

Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки

НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Альянсу. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, передає Spiegel.

Столтенберг нагадав, що деякі країни НАТО, зокрема Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки, хоч і радянської розробки.

«Можу сказати, що ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі як у НАТО, так і у відносинах з Україною. Я очікую, що ця тема порушуватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні», – заявив він.

Генсек додав, що питання обслуговування винищувачів також є дуже важливим у контексті можливої передачі літаків Україні.

«Ми зараз говоримо не лише про винищувачів, а й про величезну кількість боєприпасів та запасних частин, а також цілодобове технічне обслуговування», – додав глава Альянсу.

Раніше повідомлялося, що 14 членів Конгресу США – демократів та республіканців – направили адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, що кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяють розпочати на них навчання українських пілотів. Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Теги: НАТО винищувач літак Україна

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