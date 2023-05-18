Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів
Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки
НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Альянсу. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, передає Spiegel.
Столтенберг нагадав, що деякі країни НАТО, зокрема Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки, хоч і радянської розробки.
«Можу сказати, що ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі як у НАТО, так і у відносинах з Україною. Я очікую, що ця тема порушуватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні», – заявив він.
Генсек додав, що питання обслуговування винищувачів також є дуже важливим у контексті можливої передачі літаків Україні.
«Ми зараз говоримо не лише про винищувачів, а й про величезну кількість боєприпасів та запасних частин, а також цілодобове технічне обслуговування», – додав глава Альянсу.
Раніше повідомлялося, що 14 членів Конгресу США – демократів та республіканців – направили адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.
Нагадаємо, що кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяють розпочати на них навчання українських пілотів. Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.
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