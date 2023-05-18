Винищувачі для України: члени Конгресу США направили Байдену листа

На думку законодавців, надання Україні винищувачів F-16 є необхідним для «ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах»

14 членів Конгресу США – демократів та республіканців – направили адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16. Про це пише New York Times.

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«Як ми бачили через те, що наші союзники спочатку не наважувалися надати танки Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей», – йдеться у листі до Білого дому.

На думку законодавців, надання Україні винищувачів F-16 є необхідним для «ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах».

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Раніше повідомлялося, що кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяють розпочати на них навчання українських пілотів. Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Крім того, адміністрація Джо Байдена боїться, що американські секретні технології, у тому числі встановлений у цих винищувачах радар, можуть потрапити до рук ворога.

Натомість адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Як повідомлялося, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.

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Прем'єр-міністри Британії та Нідерландів домовилися працювати над коаліцією щодо винищувачів для України.