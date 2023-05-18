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Винищувачі для України: Британія внесла ясність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Британія внесла ясність
фото ілюстративне

Бен Воллес: «Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором»

Велика Британія не має наміру передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес в ході пресконференції, яку транслював Sky News.

«Велика Британія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором», – уточнив Воллес.

Британський міністр порівняв передачу Україні винищувачів з Формулою-1, зазначивши, що постачання таких літаків вимагали б відправки в Україну сотень спеціалістів, у тому числі пілотів та інженерів.

Як раніше повідомлялося, Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні. Також Польща готова систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяють розпочати на них навчання українських пілотів. 

 

Теги: Варшава влада президент навчання Анджей Дуда Велика Британія Нідерланди міністр Польща

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