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Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ у Гаазі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ у Гаазі
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Щонайменше 700 українських дітей стали жертвами воєнного злочину РФ

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії Росії проти України, що створюється у Гаазі, має запрацювати до кінця червня 2023 року. Про це повідомила міністр з європейських справ головуючої в ЄС Швеції Джессіка Росвалл, передає «Укрінформ».

«Боротьба проти безкарності не може покладатися лише на Міжнародний кримінальний суд. Обговорення щодо створення механізму з покарання злочину агресії активно просувається вперед. Міжнародний центр з розслідування злочину агресії РФ у Гаазі, який буде підтриманий Євроюстом, є важливим першим кроком до притягнення винних до відповідальності за злочин агресії. Ми сподіваємося відрити цей центр до кінця червня», – зазначила вона.

Зазначається, що щонайменше 700 українських дітей стали жертвами воєнного злочину. Рада ЄС рішуче налаштована забезпечити повну відповідальність за найбільш серйозні злочини, що пов’язані із агресивною війною Росії проти України.

«Рада ЄС наголошує, що Росія повинна негайно організувати безпечне повернення українців, що були насильницьким шляхом перевезені або депортовані в Росію, особливо – дітей», – наголосила Росвалл.

Росвалл запевнила, що країни ЄС будуть продовжувати підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду, який має отримати всі необхідні спроможності та ресурси для розслідування воєнного злочину – незаконної депортації та вивезення українських дітей з окупованих територій України в Росію.

Раніше повідомлялося, що США допоможуть Україні розслідувати воєнні злочини РФ.

Теги: окупанти росія війна

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