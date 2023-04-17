США допоможуть Україні розслідувати воєнні злочини РФ: деталі
Країна відрядить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України
У Сполучених Штатах буде призначено прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд за підсумками переговорів із генеральним прокурором України Андрієм Костіним.
Гарленд нагадав, що в березні під час візиту до Львова він оголосив про долучення до Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує воєнні злочини Росії в Україні.
«Як ми обговорили сьогодні, для подальшого зміцнення цього партнерства міністерство юстиції (США – ред.) відрядить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України», – анонсував він.
За його словами, прокурор фізично перебуватиме в Гаазі в Агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюсті) й «матиме доступ до значних ресурсів міністерства, які ми залучили у відповідь на цю кризу (війну в Україні – ред.)».
Також Гарленд оголосив про відрядження до посольства США в Україні постійного юридичного радника, який працюватиме з українськими партнерами над низкою складних питань у сфері юстиції.
Зазначимо, що за підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Андрій Костін перебуває у США з робочим візитом.
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