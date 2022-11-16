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Стало відомо, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають в російському полоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають в російському полоні
Сьогодні рівно півроку як бійці вийшли з «Азовсталі»
фото з відкритих джерел

Пів року тому захисники Маріуполя залишили Азовсталь

Протягом 185 днів понад 700 воїнів Окремого загону спеціального призначення полку «Азов» перебувають у російському полоні. Про це Полк «Азов» повідомляє у Telegram. 

«185 днів понад 700 воїнів ОЗСП «Азов» перебувають у російському полоні. Сьогодні рівно пів року як бійці вийшли з «Азовсталі», – йдеться у повідомленні.

В Полку зазначають, що «бійці ОЗСП «Азов» продовжують виборювати перемогу на передовій, а в тих, хто перебуває в руках ворога, своя боротьба».

«Вони – герої, які потрібні сім’ям, побратимам та країні живими. Вони – символ стійкості, мужності та сталевої волі. І ОЗСП «Азов» буде боротися за кожного», – зазначили в Азові.

Раніше у Маріуполі парафіяни РПЦ влаштували «хресну ходу» навколо «Азовсталі».

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.

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Теги: війна ЗСУ полон Азовсталь

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