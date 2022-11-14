«Ти приречений програти». «Пташка» з «Азовсталі» потужно звернулася до ворога

Катерина Поліщук наголошує, що тероризм Росії, від якого потерпає Україна, «не змити навіть кров'ю»

Парамедик з Тернополя Катерина Поліщук відома під позивним «Пташка», вразила українців своїм зверненням до ворога. Героїня назвала окупантів «нікчемним вишкребком, котрий тонутиме в темряві свого невігластва». Відповідний допис з'явився в Instagram «Пташки».

«Називай мене демоном, ворогом, дитиною, дурепою, нацисткою, божевільною, називай фальшивкою, проєктом чи артисткою, нікчемою, непотребом, називай мене сімома гріхами, зрадою, брехнею чи блефом. Можеш навіть назвати мене ніким. Але ти залишаєшся нікчемним вишкребком безрідної хвойди-Росії, а я – дочка своєї нації, за яку, і за найкращих її синів я боротимусь до останньої краплі крові та подиху», – написала Катерина Поліщук.

«Пташка» наголосила, що за тероризм та зраду всі причетні до геноциду українців мають понести відповідальність.

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«Ти будеш тонути в темряві свого невігластва, а я прославлятиму Україну в її розквіті та буянні сили і мужності її дітей. І зроблю все, щоб ти згноївся в багні своєї пропаганди, вороже, щоб твоє просвітління було болісне. Зраду і тероризм не змити навіть твоєю тхнучою кров'ю. Ти не зрозумієш мене, вороже, але я не бруднитиму свого рота твоєю мовою. Хоч я її знаю, а ти моєї – ні. Ти приречений програти, бо ти програв війну, почавши її з моїм народом – народом, що бореться, вірить, співає», – звернулася дівчина до ворога.

За ніч її послання до ворога зібрало 13 тисяч лайків та безліч схвальних коментарів. Коментатори зазначають, що текст Катерини Поліщук містить сильний посил та правильні слова.

Нагадаємо, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка» стала відомою навесні цього року, коли у соцмережах з'явилося відео з її участю, зняте у підвалах «Азовсталі». Разом з іншими захисниками Маріуполя у травні вона опинилася в полоні в окупантів. дівчина була звільнена з полону 21 вересня.

Додамо, що «Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо».

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