Стало відомо, скільки людей проживає у зруйнованій рашистами Попасній

Із 30 тисяч жителів у Попаснянській громаді залишилося близько 400 осіб

У місті Попасна Луганської області, яке дуже сильно постраждало від обстрілів окупантів, зараз немає зв'язку, тепла та електрики, проте там досі живуть близько 400 людей. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова Попаснянської ВЦА Микола Ханатов.

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«Ситуація у Попасній – дуже складна. Із 30 тисяч жителів у Попаснянській громаді залишилося близько 400 осіб. Місто закрите, не можна ні в'їхати, ні виїхати, тому що російські окупанти, які знаходяться там, вони дуже злякані. Їм там життя нормального немає, адже вони територію начебто окупували, але до них постійно «прилітає», вони постійно під обстрілами перебувають, їх дедалі менше», – сказав він.

Він підкреслив, що в місті немає жодних комунальних послуг: газопроводи та водопроводи перебиті, електропостачання нема. Також там нема мобільного зв'язку. Тому люди виїжджають до міст, які були окуповані ще з 2014 року – Стаханов, Первомайськ, Луганськ.

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Водночас Ханатов підкреслив, що остаточно зв’язок із громадою все ж таки не обірваний.

Раніше повідомлялось, що у Маріуполі окупантів стало більше у 7-10 разів.

Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя.

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки.

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Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.