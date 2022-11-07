Окупанти будують укріплення навколо Маріуполя – радник мера 

Загарбники зводять лінію оборони, бо чекають на ЗСУ

На околицях Маріуполя російські окупанти почали будувати лінію оборони, боячись контрнаступу Сил оборони України. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники встановлюють навколо міста протитанкові бетонні «пірамідки», які, до речі, виготовляють на двох мінізаводах у Маріуполі. Ці ж бетонні «піраміди» частково везуть у бік Запоріжжя та Херсона. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та Нікольським.

Крім того, окупанти намагаються посилити оборону з півночі в селі Старий Крим.

«Попри всі заяви «Росія здесь навсегда», в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя», – наголосив Петро Андрющенко.

Крім того, через Маріуполь ідуть колони техніки окупантів у бік Донецька.

Нагадаємо, на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією РФ, було виявлено понад 1500 нових могил. Про це свідчать нові супутникові знімки.