Відступ із Херсона: в одному з окупованих міст зросла кількість рашистів та техніки (відео)

Після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів

Після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів як російських військових, так і «ДНРівців». Якщо до того вони рухались повз місто, то на зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти розселяються у пустих домах та квартирах маріупольців.

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«Також, чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК. Щонайменше двічі вдень колони вантажівок кількістю в 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк», – додає Андрющенко.

Крім того, збільшується кількість техніки, що залишається в місті. Окупанти часто паркують її прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення.

«Можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів», – підсумував радник мера.

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Раніше повідомлялося, що окупанти перенесли «столицю» Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

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