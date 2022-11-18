«Залишається 12 днів». Омбудсмен звернувся до деяких росіян, які живуть в Україні

Росіянам слід звернутися за посвідками на тимчасове проживання

Залишається 12 днів, упродовж яких деякі категорії громадян Росії можуть звернутися до Державна міграційна служба України за обміном посвідки на тимчасове проживання. Про це заявив повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі в Україні є чимало громадян РФ, які тут проживають, перебувають у шлюбі із українськими громадянами, мають сім’ї, провадять господарську діяльність та сплачують податки. У багатьох із них останнім часом виникла проблема через закінчення терміну дії посвідок на тимчасове проживання, а отже питання їхнього законного перебування на території України, вимагало втручання та контролю.

«Після проведення ряду зустрічей і консультацій, 1 листопада Кабінетом міністрів було ухвалено постанову №1232 «Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану». Цим документом врегульовано питання надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби адміністративних послуг громадянам Російської Федерації. А саме, незважаючи на встановлення обмежень для громадян країни-агресора – визначено коло осіб, які протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою повинні звернутися за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24 лютого до 1 листопада 2022 року», – каже Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, підстави для оформлення посвідки на тимчасове проживання мають громадяни РФ, які є:

чоловіком чи дружиною громадянина України;

дітьми або батьками громадян України;

повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;

особами, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

особами, імміграція яких становить державний інтерес для України.

Наявність законних підстав для перебування на території нашої держави гарантує додержання прав і свобод іноземців в Україні.

Нагадаємо, від початку війни Державна міграційна служба України отримала сотні заявок про вихід із громадянства РФ від росіян, які мешкають в Україні.