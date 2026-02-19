Старости Харківщини зібралися на форум (фото)

«Наші бюджети не здатні самостійно профінансувати масштабну модернізацію енергетики», – Терехов

Виступаючи на Форумі старост незламної Харківщини, сьогодні, 19 лютого, очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов акцентував на важливості підтримки прифронтових громад державою та співпраці місцевого самоврядування і державної влади. Звертаючись до учасників заходу – керівників громад, більшість з яких є членами АПМГ, він окреслив порядок денний для прифронтових громад області та всієї країни. Серед найбільш болючих тем – енергетична безпека, умови для роботи бізнесу, тарифна політика, підтримка освітян, соціальних працівників.

«Сьогодні в цій залі зібралися лідери прифронтових міст і громад. Саме від вас залежить, як живуть люди. До вас приходять, коли болить. Ви працюєте на передовій – і для військових, і для мирних жителів. Робите все можливе, щоб життя в наших містах і громадах не зупинялося», – зазначив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов

Одне із ключових питань – енергетична безпека. За словами Ігоря Терехова, ворог цілеспрямовано атакує енергогенерацію, намагаючись залишити міста та громади без світла, тепла і води. У Харкові вже впроваджується модель децентралізованої системи життєзабезпечення, однак такі рішення потребують значних ресурсів.

«Наші бюджети не здатні самостійно профінансувати масштабну модернізацію енергетики. Неприпустимо фінансувати відновлення галузі за рахунок людей і прифронтових громад. Підвищення тарифів, зокрема, на розподіл газу, – це прямий удар по територіях, які й так живуть в умовах війни. Енергетична стійкість – стратегічна функція держави, і вона не може реалізовуватися шляхом послаблення фінансової спроможності громад. Йдеться не про економіку – йдеться про те, чи залишаться люди в містах», – підкреслив міський голова.

Асоціація прифронтових міст і громад вже звернулася до уряду та парламенту з вимогою не допустити додаткового тарифного навантаження на прифронтові території та продовжує відстоювати цю позицію.

Окрему увагу Ігор Терехов приділив бюджетним викликам. Він підтримав рішення про підвищення заробітних плат працівникам освіти, проте наголосив, що реалізовувати його виключно за рахунок місцевих бюджетів – не можна.

«Громади одночасно відновлюють інфраструктуру, підтримують людей і допомагають військовим. Ми підтримуємо підвищення зарплат вчителям, але громади не витримають додаткового фінансового навантаження. Потрібна цільова державна субвенція для прифронтових територій. Однакові правила для громад, які живуть в різних умовах – це не рівність, а помилка», – заявив він.

Ще одне принципове питання, яке порушив голова АПМГ, – ініціатива про запровадження 20% ПДВ для ФОПів.

«За рахунок малого бізнесу сьогодні існує життя на прифронтових територіях. Кав’ярні, СТО, майстерні, магазини – це робочі місця і податки. Вводити 20% ПДВ для малого бізнесу не можна. Він або закриється, або піде в тінь. У прифронтових регіонах це означатиме не реформу, а згортання економічної активності. Ми вже довели, що навіть у складних умовах можна підтримати підприємців – у Харкові скасували місцеві податки і збори, щоб бізнес залишався. І ми будемо добиватися того, щоб додаткового податкового навантаження не було», – наголосив Ігор Терехов.

Окремо він звернув увагу на проблему внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні у Харкові їх проживає понад 212 тисяч. ВПО потребують житла, роботи, медичних послуг і освіти для дітей.

«Неможливо порівнювати тилові регіони і прифронтові території – умови різні. Ми потребуємо окремого підходу. Наше завдання зробити так, щоб люди залишалися і інтегрувалися в громади. Щоб термін «внутрішньо переміщені особи» існував не більше, ніж 5 років. Саме за такий період ми маємо повноцінно інтегрувати їх у наші громади. Це наше спільне завдання», – зазначив голова АПМГ.

Форум старост незламної Харківщини вкотре продемонстрував – прифронтові громади не просять привілеїв, а потребують врахування реальності та справедливого підходу з боку держави.

«Справедливі рішення для прифронтових громад – це умова стійкості всієї держави. Якщо будуть сильними громади – буде сильною і Україна», – резюмував Ігор Терехов.