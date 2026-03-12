Головна Країна Події в Україні
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
Дорога на житловому масиві у Дарницькому районі столиці. 12 березня 2026 року
фото: glavcom.ua

Агентство відновлення пояснило, що капітального ремонту не буде, на 95-98% мова йде про ямковий ремонт

Для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно від 12 до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт. Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, інформує «Главком».

За словами голови Держагентства, після того, як зійшов сніг, обласні служби провели попереднє дослідження стану дорожнього покриття. Більш детальне обстеження заплановане на квітень спільно з поліцією – тоді цифри будуть точнішими. 

Середня вартість ремонту одного квадратного метра сьогодні складає 1,2 тис. грн. Виходячи з цього, агентство наводить такі розрахунки:

  • 12-14 млрд грн необхідно для приведення до нормального стану доріг міжнародного та національного значення.
  • 40-50 млрд грн потрібно на відновлення місцевих доріг (з урахуванням потреб військової логістики).

Сергій Сухомлин зауважив, що минулого року, попри нарощування фінансування, фактично половина коштів була спрямована на прифронтове будівництво. 

Наразі підрядники вже вийшли на аварійний ремонт. «Об'єми ремонтних робіт були в середньому від 1000 до 1500 кв. м. Минулого тижня середній показник в день складав 25 тис. кв. м. На цей тиждень план 50 тис. кв. м на день. Учора вже було 60 тис. кв. м», – пояснює голова Держагентства.

На кінець березня план вийти на 120 тис. кв. м на день, для того, щоб до

За словами Сухомлина, метою є повне завершити роботи на дорогах міжнародного значення до червня. При цьому підхід до ремонту також змінюється.

«На 95-98% ми говоримо про ямковий ремонт. Але він також може бути різний: ми фактично на сьогодні відходимо від латання і вже переходимо до того, щоб зрізати верхні шари асфальту великими тракторами (фрезами). Тоді це покриття буде стояти 3-5 років без додаткових витрат», – пояснив голова Агентства.

Паралельно, за словами Сухомлина, триває робота з підрядниками за гарантійними договорами. Наразі в Україні є 717 доріг, що мають гарантійний термін від трьох до п'яти років. Перше обстеження виявило 83 ділянки, які підлягають гарантійному обслуговуванню. За словами голови Держагентства, компанії не відмовляються від зобов'язань і вже працюють на об'єктах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

