16 українців повернулися на батьківщину з Близького Сходу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
16 українців повернулися на батьківщину з Близького Сходу
Евакуація українських громадян з Близького Сходу
фото: Міністерства закордонних справ України

Міністерства закордонних справ України та Польщі спільно провели евакуацію громадян 

Черговий етап евакуації громадян із небезпечних районів Близького Сходу провело Міністерство закордонних справ України спільно з міжнародними партнерами. Група з 16 українців уже прибула до Варшави, де їм надають необхідну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерства закордонних справ України.

Евакуація відбулася на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Серед евакуйованих – жінки та діти, які тривалий час перебували в зоні ризику. Маршрут пролягав через сусідні країни, після чого спецрейсом людей доставили до столиці Польщі.

«11-12 березня МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави. Українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Закордонне відомство подякувало польським колегам за організаційну підтримку, а також Європейському Союзу за координаційну роль.

«Главком» писав, що головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали понад 30 українців з Ірану. Евакуація проходила в кілька етапів. Спершу групу українців зібрали на території посольства України в Тегерані, де їм надали всю необхідну інформацію. Далі людей доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Особливістю стало те, що перехід мостом через річку Аракс, яка розділяє дві країни, відбувався пішки – з дітьми, валізами та речами.

До слова, в межах окремої операції з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.  Серед них – 133 громадянина України, а також Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Молдови. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

евакуація українці МЗС

