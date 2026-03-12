Головна Країна Події в Україні
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Повітряна тривога була оголошена через загрозу застосування ворогом ударних дронів

Сьогодні, 12 березня, о 13:30 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників. Нині загрози немає.

Мапа повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

Карта укриттів для населення міста Києва

gis.kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, вночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено. Як повідомляє ДСНС, що через падіння ворожого БпЛА загорілися житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Крім того, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат.

