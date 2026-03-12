Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)

На Миколаївщині пошкоджено тепловоз

Сьогодні, 12 березня, російська терористична армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Російський безпілотник вдарив по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

фото: Олексій Кулеба/Telegram

Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

«На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні. Від російської атаки постраждали троє людей.

До слова, уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено.

Як повідомлялося, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.