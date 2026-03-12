Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
Унаслідок удару постраждалих немає
фото: Олексій Кулеба/Telegram

На Миколаївщині пошкоджено тепловоз

Сьогодні, 12 березня, російська терористична армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Російський безпілотник вдарив по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото) фото 1
фото: Олексій Кулеба/Telegram

Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

«На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні. Від російської атаки постраждали троє людей. 

До слова, уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено.

Як повідомлялося, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Читайте також:

Теги: Сумщина Миколаївщина війна залізниця Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
9 березня, 10:41
Біженці та ВПО – це не просто люди з сумками, а економічний і соціальний капітал, який або інтегрують, або втрачають
Субсидія на оренду для ВПО: як витягнути житло з тіні війни Авторська стаття
8 березня, 15:05
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Мохаммеда Раада було вбито
Загинув голова фракції «Хезболла» Мухаммад Раад
2 березня, 07:06
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Резолюція закликає Раду Євросоюзу та Єврокомісію встановити чіткий графік вступу України
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
24 лютого, 13:21
За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
20 лютого, 19:55
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
17 лютого, 07:20
Москва просуває ідею запуску поїздів через окуповану Абхазію
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
13 лютого, 11:22

Події в Україні

Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
Терехов запропонував впроваджувати перспективну стратегію підтримки людей похилого віку
Терехов запропонував впроваджувати перспективну стратегію підтримки людей похилого віку
16 українців повернулися на батьківщину з Близького Сходу
16 українців повернулися на батьківщину з Близького Сходу

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua