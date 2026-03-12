Головна Країна Події в Україні
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва
За словами очільника Агентства, після закінчення війни очікується високий інтерес до української дорожньої інфраструктури з боку міжнародних фондів та приватних інвесторів
Сухомлин: «Концесійні дороги – це абсолютно нормальна практика в цивілізованому світі»

Через повномасштабну війну великі інвестиції в дорожню сферу України зараз майже неможливі, проте міжнародний бізнес уже виявляє зацікавленість у будівництві концесійних доріг після перемоги. Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, інформує «Главком».

За словами очільника Агентства, після закінчення війни очікується високий інтерес до української дорожньої інфраструктури з боку міжнародних фондів та приватних інвесторів. Зокрема, вже сьогодні надходять конкретні пропозиції від іноземних партнерів.

«Уже сьогодні у нас є пропозиції від, наприклад, польських торговельних організацій, від турецьких, у тому числі з приводу будівництва концесійних доріг. Концесійні дороги – це абсолютно нормальна практика в цивілізованому світі», – зазначив Сергій Сухомлин.

Головним питанням для потенційних інвесторів залишається гарантія повернення вкладених коштів. Для того, щоб механізм запрацював, Україна має продемонструвати надійне та довгострокове джерело фінансування.

«Інвесторам потрібно довести довгострокове джерело повернення коштів за реконструкцію. І от саме таким джерелом можна робити дорожній фонд», – пояснив голова Агентства відновлення. 

Концесійні дороги – це автошляхи, побудовані або модернізовані приватними інвесторами (концесіонерами), які отримують право стягувати плату за проїзд протягом певного часу. Вони залишаються у державній власності, але обслуговуються інвестором. Такі дороги зазвичай будуються паралельно з існуючими безкоштовними маршрутами

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

Сьогодні, 12 березня, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно від 12 до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

