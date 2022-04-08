Строкова служба в Україні: весняний призов 2022 відмінили

Весняного призову в українську армію цього року не буде

Потреби у проведенні призову громадян України на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року немає

В Україні не проводитимуть весняний призов на строкову службу в 2022 році, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі нагадали, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошено загальну мобілізацію.

Зокрема, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

Як повідомлялось, зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку.