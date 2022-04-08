  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Строкова служба в Україні: весняний призов 2022 відмінили

    Весняного призову в українську армію цього року не буде - Строкова служба в Україні: весняний призов 2022 відмінили
    Весняного призову в українську армію цього року не буде
    фото з відкритих джерел

    Потреби у проведенні призову громадян України на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року немає

    В Україні не проводитимуть весняний призов на строкову службу в 2022 році, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

    У Генштабі нагадали, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошено загальну мобілізацію.

    Зокрема, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

    Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

    Як повідомлялось, зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Строкова служба в Україні: весняний призов 2022 відмінили