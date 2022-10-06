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Суд арештував товарні знаки офшорної компанії олігарха РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував товарні знаки офшорної компанії олігарха РФ
фото з відкритих джерел

Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх

Суд наклав арешт на товарні знаки офшорної компанії російського олігарха, які використовувалися українським банком під час виведення активів за межі країни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які використовувались українським банком під час виведення активів за межі України. Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній і приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Встановлено, що згадані знаки раніше належали материнському банку в Росії, у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента задля можливості застосування умов пільгового оподаткування й уникнення подвійного оподаткування. Доки знаки належали приватному банку російської федерації, ставка роялті становила 13,4 тисячі доларів. За три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку були сплачені 1 мільйон 400 тис. гривень.

«Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів», – зауважили в ОГП.

За інформацією слідства, менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента були сплачені понад 248 млн грн. Задіяні ж банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

Як повідомлялося, суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.

Теги: арешт гроші олігархи суд

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