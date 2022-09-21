Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.

Суд наклав арешт на корпоративні права компанії, а також на комплекс приміщень

Керівництво підприємства діяло на шкоду державній безпеці України

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані корпоративні права російської компанії на суму близько 300 млн грн, а також комплекс приміщень загальною площею 5 тис кв м та понад 1,5 тис га землі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі Подільської окружної прокуратури виявили, що на території столиці та в інших регіонах діє фірма, кінцевим власником якої є російський мільярдер. Не виключається, що керівництво підприємства діяло на шкоду державній безпеці України.

«За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 300 млн грн, комплекс приміщень та земельну ділянку», – йдеться у повідомленні.

Слідство здійснюється за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Нагадаємо, правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо. Також у Вінниці арештовано масштабний бізнес олігарха з оточення Путіна