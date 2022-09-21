Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Суд наклав арешт на корпоративні права компанії, а також на комплекс приміщень
фото з відкритих джерел

Керівництво підприємства діяло на шкоду державній безпеці України

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані корпоративні права російської компанії на суму близько 300 млн грн, а також комплекс приміщень загальною площею 5 тис кв м та понад 1,5 тис га землі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі Подільської окружної прокуратури виявили, що на території столиці та в інших регіонах діє фірма, кінцевим власником якої є російський мільярдер. Не виключається, що керівництво підприємства діяло на шкоду державній безпеці України.

«За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 300 млн грн, комплекс приміщень та земельну ділянку», – йдеться у повідомленні.

Слідство здійснюється за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Нагадаємо, правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо. Також у Вінниці арештовано масштабний бізнес олігарха з оточення Путіна

Теги: бізнес прокуратура АРМА Київ арешт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
165K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
70K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
55K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
47K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
43K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту