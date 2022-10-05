Суд РФ заочно заарештував Овсяннікову. Пропагандистка зробила заяву

Овсяннікова заявила, що відмовляється дотримуватись встановленого запобіжного заходу

Басманний суд у Москві заочно заарештував ексредакторку «Першого каналу», пропагандистку Марину Овсяннікову. Про це повідомляють росЗМІ.

«Суд задовольнив клопотання слідчного комітету про посилення Овсяннікової М. В. запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою і обрав щодо неї запобіжний захід у вигляді заочного арешту на строк два місяці з моменту її затримання або екстрадиції», – йдеться в повідомленні.

Овсяннікова, в свою чергу, прокоментували таке рішення суду і заявила, що оскільки Росія не дотримується власних законів, вона відмовляється дотримуватись встановленого запобіжного заходу.

«Вважаю себе повністю невинною, а оскільки наша держава відмовляється дотримуватися власних законів, то починаючи з 30 вересня 2022 року я відмовляюся дотримуватися встановленого мені запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і звільняю себе від нього», – додала пропагандистка.

Раніше повідомлялося, що російські силовики оголосили у розшук пропагандистку Овсяннікову.

Нагадаємо, у липні колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова влаштувала акцію на тлі стін Кремля у Москві. У руках вона тримала плакат із написом «Путін – убивця» та згадкою про 352 убитих Росією українських дітей.

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.