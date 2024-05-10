Суд обрав запобіжний захід «слузі» Клочку

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на матеріали справи, йдеться про народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу Джерело: https://biz.censor.net/n3488760

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді 12 млн грн застави. Нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на матеріали справи, йдеться про народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.

Також нардеп має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися за межі Києва без дозволу правоохоронців; здати паспорти та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10 липня.

Як повідомлялося, 2 травня НАБУ та САП повідомили народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

За даними слідства, у 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Зокрема, йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.