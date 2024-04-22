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Готували нові обстріли Херсонщини: СБУ затримала «на гарячому» агентів ФСБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Готували нові обстріли Херсонщини: СБУ затримала «на гарячому» агентів ФСБ
Затриманий ексдепутат перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення
фото пресцентр СБУ

Ексдепутат-зрадник «узагальнював» отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ на правобережній Херсонщині. У результаті спецоперації викрито чотирьох учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримано «на гарячому» під час виконання ворожого завдання.

Як повідомляє пресцентр СБУ, затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб на правобережній Херсонщині
Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб на правобережній Херсонщині
фото пресцентр СБУ

За даними слідства, за їхнім «наведенням» рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.

Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих «прильотів» по обласному центру.

Напередодні звільнення обласного центру чоловік втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами
Напередодні звільнення обласного центру чоловік втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами
фото: пресслужба СБУ

Ексдепутат-зрадник «узагальнював» отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ.

Напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами.

У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України.

Наразі всім чотирьом агентам РФ повідомлено про підозру.

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Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

У ексдепутата вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності
У ексдепутата вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності
фото: пресслужба СБУ
СБУ вилучила мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності ексдепутата
СБУ вилучила мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності ексдепутата
фото: пресслужба СБУ

Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в РФ, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати фігурантів.

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Також повідомлялося, у Харківській області правоохоронці знешкодили російську агентурну групу, яка намагалася вивезти до Росії секретну документацію з місцевого стратегічного заводу. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба СБУ.  На Харківщині українські правоохоронці провели спецоперацію в ході якої нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою.

Теги: депутат розслідування озброєння державна зрада звільнення рашисти зрада СБУ

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