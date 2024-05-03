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Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби
Депутатам Київської міськради та помічнику депутата загрожує 10 років ув'язнення
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення

До суду передали обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради. Їх обвинувачують в ухиленні від військової служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Троє з них мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради.

Солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу
Солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Окрім того, за даними ДБР, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» фігурантам.

Слідство запевняє, що до оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Депутатам загрожує до 10 років за ґратами
Депутатам загрожує до 10 років за ґратами
фото: dbr.gov.ua/ДБР
Трьох депутатів Київської міськради та помічника депутата обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби
Трьох депутатів Київської міськради та помічника депутата обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Трьох депутатів Київської міськради та помічника депутата обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби, вчинене групою людей за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). За цими статтями загрожує до 10 років за ґратами.

Керівника апарату Київської міської військової адміністрації обвинувачують у сприянні в ухиленні від військової служби. А командира військової частини обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).

Керівника апарату Київської міської військової адміністрації обвинувачують у сприянні в ухиленні від військової служби
Керівника апарату Київської міської військової адміністрації обвинувачують у сприянні в ухиленні від військової служби
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

Нагадаємо, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

До слова, деякі депутати Київради за 2021 та 2022 роки збільшували свій автопарк та кількість колекційних творів мистецтва. Рух «Чесно» проаналізував категорію «цінне рухоме майно» у деклараціях столичних депутатів. Туди чиновники вносять транспортні засоби, які їм належать, а також різноманітні колекції та об’єкти: від годинників, ікон до більярдних столів та виробів антикваріату.

Як повідомлялося, деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га.

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Теги: Київрада депутат військові суд

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