Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби

Депутатам Київської міськради та помічнику депутата загрожує 10 років ув'язнення

Солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення

До суду передали обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради. Їх обвинувачують в ухиленні від військової служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Троє з них мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради.

Солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу фото: dbr.gov.ua/ДБР

Окрім того, за даними ДБР, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» фігурантам.

Слідство запевняє, що до оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Депутатам загрожує до 10 років за ґратами фото: dbr.gov.ua/ДБР

Трьох депутатів Київської міськради та помічника депутата обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби фото: dbr.gov.ua/ДБР

Трьох депутатів Київської міськради та помічника депутата обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби, вчинене групою людей за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). За цими статтями загрожує до 10 років за ґратами.

Керівника апарату Київської міської військової адміністрації обвинувачують у сприянні в ухиленні від військової служби. А командира військової частини обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).

Керівника апарату Київської міської військової адміністрації обвинувачують у сприянні в ухиленні від військової служби фото: dbr.gov.ua/ДБР

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

Нагадаємо, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

До слова, деякі депутати Київради за 2021 та 2022 роки збільшували свій автопарк та кількість колекційних творів мистецтва. Рух «Чесно» проаналізував категорію «цінне рухоме майно» у деклараціях столичних депутатів. Туди чиновники вносять транспортні засоби, які їм належать, а також різноманітні колекції та об’єкти: від годинників, ікон до більярдних столів та виробів антикваріату.

Як повідомлялося, деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га.