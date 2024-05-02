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Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
Княжицький: «Це все відмовки і просто небажання значної частини монобільшості підтримувати законопроєкт»
фото з відкритих джерел

Нардеп зауважив, що у країнах Балтії діють подібні жорсткіші закони, які не викликають жодних проблем із США

Прийняти закон про заборону Московської церкви в Україні (УПЦ МП) заважають не США, а інтриги парламентської монобільшості. Про це в коментарі «Главкому» повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Микола Княжицький, який подавав альтернативний урядовому більш жорсткий законопроєкт.

Депутат зауважив, що в країнах Балтії діють набагато жорсткіші подібні закони і жодних проблем з Вашингтоном це не викликає.

«Це все відмовки і просто небажання значної частини монобільшості підтримувати законопроєкт. Вони є парафіянам цієї, так би мовити, церкви і хочуть її зберегти. Ми видали проєкт з комітету ще три тижні тому, він вже готовий, але застряг в апараті. Випустять звідти – буде мільйон інших причин його не виносити: комп'ютер зависне, кнопочка не спрацює, хтось захворіє, у когось буде відрядження», – переконаний нардеп.

Княжицький додав, що Америка тут взагалі ні до чого, і нагадав, що про гоніння УПЦ МП говорила тільки Марджорі Тейлор Грін (американська ультраправа конгресменша-трампістка – «Главком»).

«Перед другим читанням відхилені дві мої принципові правки про те, що в цьому законі має бути прописаний Томос, і що саме ПЦУ має визначати, яку церкву вважати православною. Але всі інші правки були враховані. Зокрема, церкві треба буде доводити відсутність зв'язків з РПЦ, а якщо цього зроблено не буде, все її майно конфіскується. УПЦ МП не матиме права використовувати комунальну землю та державне майно. Також врахована «правка Малюка» (голова СБУ просив, аби діяльність релігійної організації припинялася через суд у разі засудження її уповноважених осіб за низкою «воєнних статей» – «Главком»), правка з законопроєкту Ірини Констанкевич про спрощення переходів», – розповів депутат.

Княжицький резюмував, що законопроєкт вийшов ефективним і саме тому, переконаний депутат, його так бояться.

Питання заборони УПЦ МП зрушило з місця восени минулого року, але до теперішнього часу не завершене. Проєкт змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором, був проголосований в першому читанні ще в жовтні.

Спікер Руслан Стефанчук на початку року заявляв, що не бачить підстав не ставити це резонансне питання на затвердження в цілому. Однак допрацьований законопроєкт №8371 досі перебуває у профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. При цьому члени цього комітету кажуть, що вже зробили все від себе залежне, але подальше проходження проєкту заблокувалося на рівні апарату комітету. Він ніяк не може оприлюднити порівняльну таблицю між першим та другим читанням з відповідними правками.

До слова, 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

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Теги: Московська церква в Україні законопроєкт закон депутат Микола Княжицький

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