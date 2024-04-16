Головна Світ Політика
search button user button menu button

Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію
Планується створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС
фото з відкритих джерел

Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем

16 квітня народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб повідомив, що ПАРЄ закликали передати заморожені активи РФ на відбудову України.

За його словами, була затверджена відповідна резолюція. Також Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем.

Окрім цього, буде розроблено механізм притягнення до відповідальності для тих, хто співпрацює з Кремлем (у вигляді конфіскації майна) для відбудови України.

Основні положення резолюції:

  1. Необхідність створення міжнародного механізму компенсації під егідою Ради Європи;
  2. Заклик до країн активно співпрацювати заради швидкої передачі активів РФ до механізму з компенсації збитків;
  3. Створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС;
  4. Створення неупередженої та ефективної комісії з міжнародних претензій.

Нагадаємо, Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня назвав російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю для українських Сил оборони. 

Це означає, що комітет схвалив правки до проєкту резолюції, яка підтверджує, що російська нафтопереробна галузь є легітимною ціллю для України. Зокрема, члени комітету погодилися, що доходи від експорту нафти залишаються основним джерелом державного бюджету РФ, і додали поправку, що російські нафтопереробні заводи та нафтоекспортні об’єкти варто вважати законними військовими цілями для Збройних сил України.

Читайте також: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо вкрадених Росією українських дітей
Теги: депутат президент Європарламент ПАРЄ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34
Путін назвав смерть Навального «нещасним випадком»
Путін вперше прокоментував смерть Навального
18 березня, 02:35
Медики повідомляли, що через ДТП за участю депутата було троє потерпілих
На Закарпатті депутат райради уник тюрми за вчинення важкої ДТП
17 березня, 14:58
Аргументом для запровадження регулювання вказується і те, що Telegram «може бути пов’язаний з державою-агресором»
У Раді зареєстровано законопроєкт про регулювання Telegram
25 березня, 16:56
Унаслідок удару по Харкову постраждала людина
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
31 березня, 06:40
Зеленський анонсував нові дипломатичні завдання заради нових систем ППО для України
Оборона Харкова. Зеленський провів Ставку
8 квiтня, 15:39
Гетманцев наголосив, що Україна має вирішувати проблеми інфраструктури і логістики, а також посилювати власний ВПК
«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців
12 квiтня, 07:00
Президент заслухав доповідь про поточну ситуацію на передовій
Зеленський про ракетну програму України: «Деталі не публічні, але є результати»
10 квiтня, 20:38
Близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена
Вибори у США: Байден збільшив перевагу над Трампом в опитуванні
11 квiтня, 04:25

Політика

Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію
Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію
Палата представників США може схвалити пакет допомоги Україні в п’ятницю – Джонсон
Палата представників США може схвалити пакет допомоги Україні в п’ятницю – Джонсон
Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів – ЗМІ
Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів – ЗМІ
Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті
Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті
До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів
До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів
Ізраїль збирає військовий кабінет, аби відповісти Ірану на масований удар
Ізраїль збирає військовий кабінет, аби відповісти Ірану на масований удар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
30K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
8899
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
6372
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
5293
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5119
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua