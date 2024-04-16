Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію

Планується створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС

Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем

16 квітня народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб повідомив, що ПАРЄ закликали передати заморожені активи РФ на відбудову України.

За його словами, була затверджена відповідна резолюція. Також Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем.

Окрім цього, буде розроблено механізм притягнення до відповідальності для тих, хто співпрацює з Кремлем (у вигляді конфіскації майна) для відбудови України.

Основні положення резолюції:

Необхідність створення міжнародного механізму компенсації під егідою Ради Європи; Заклик до країн активно співпрацювати заради швидкої передачі активів РФ до механізму з компенсації збитків; Створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС; Створення неупередженої та ефективної комісії з міжнародних претензій.

Нагадаємо, Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня назвав російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю для українських Сил оборони.

Це означає, що комітет схвалив правки до проєкту резолюції, яка підтверджує, що російська нафтопереробна галузь є легітимною ціллю для України. Зокрема, члени комітету погодилися, що доходи від експорту нафти залишаються основним джерелом державного бюджету РФ, і додали поправку, що російські нафтопереробні заводи та нафтоекспортні об’єкти варто вважати законними військовими цілями для Збройних сил України.