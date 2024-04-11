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Депутати розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Депутати розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію
У залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 депутатів
фото: Ярослав Железняк/Telegram

11 квітня відбудеться останнє голосування за законопроєкт загалом

Народні депутати розглянули всі відхилені Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4294 правки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, на розгляд поправок пішло 11 годин, а у залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 народних депутатів.

«Зараз перерва до ранку, далі вранці «мотиваційний» виступ військових, потім 31 голосування за 31 враховану поправку до закону і останнє голосування за законопроєкт загалом», – розповів нардеп.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада запросила Головнокомандувача Олександра Сирського, Начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та Командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом закону про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Як повідомлялося, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

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Теги: Верховна Рада депутат Ярослав Железняк законопроєкт мобілізація

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