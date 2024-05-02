​«Слуга» Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн

Нардеп був фігурантом розслідування @bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження

За даними слідства, у 2020-2021 роках депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

Як зазначається, нардеп був фігурантом розслідування @bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.

«За даними слідства, у 2020-2021 роках депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн – п'ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Як це часто буває, ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна», – йдеться у повідомленні.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн. Ця сума і згадана у підозрі.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Андрій Клочко не вніс в декларацію за 2020 рік інформацію про свою пожертву на користь політичної партії. За підсумками перевірки, НАЗК встановило, що депутат не вніс у декларацію інформацію про свої витрати на підтримку політичної партії ‒ 1,4 млн грн, які він здійснив 28 серпня 2020 року.

Згідно з даними декларації Андрія Клочка, в 2020 році він отримав зарплату 517 тис. грн, а також 504 тис. грн у вигляді коштів на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Його дружина Неля Клочко заробила втричі більше ‒ 3,3 млн грн як дохід від підприємницької діяльності.

Як відомо, під час парламентських виборів 2019 року Андрій Клочко був №83 у списку партії «Слуга народу». У складі ВРУ він є головою Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, стало відомо, що «слуга» Клочко попався на брехні щодо мами-мільйонерки.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко після скандалу через оприлюднення статків матері, заявив, що не має жодного стосунку до придбання його родиною нерухомості, про яку повідомили журналісти.

Також стало відомо, що 70-річна матір народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.