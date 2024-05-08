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Парламентський комітет розглядає дві моделі економічного бронювання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парламентський комітет розглядає дві моделі економічного бронювання
Нардепи ведуть дискусію про можливі варіанти бронювання військовозобов'язаних
фото з відкритих джерел

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів про наявні моделі економічного бронювання

Комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на мінімальній зарплаті, а інша – на квотах від тієї індустрії, у якій працює людина. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, пише «Лівий берег».

За словами нардепа, перша модель бронювання визначає мінімальну заробітну плату, з якої людина, яка отримає «бронь», платитиме податки.

Як зазначив нардеп, сума податків має становити 35 тис. грн, щоб вистачало на мінімальну заробітну плату для утримання одного бійця.

Тим часом інша модель має визначити квоту від кожної індустрії.

«Наприклад, медіа. І у вас є 10% людей, які ви можете забронювати. Які це люди? Це буде визначати керівник, і ви самостійно вирішуєте. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця за такого працівника», – пояснив Арахамія.

Арахамія каже, зараз триває обговорення мінімальної суми, яку підприємства можуть платити за кожного заброньованого. Вона може становити 20 тис. грн, які треба буде сплачувати щомісяця додатково до податків.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Раніше депутати Верховної Ради запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

До слова, Кабінет міністрів подовжив на місяць термін дії відстрочки від призову для працівників «Укрзалізниці».

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: Давид Арахамія бронювання від мобілізації податки Верховна Рада депутат

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