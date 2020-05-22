Суд в окупованому Криму оголосив у розшук звільненого з полону Бекірова



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Звільненого з полону Едема Бекірова в окупованому Криму оголосили в розшук

Едем Бекіров повернувся в Україну у вересні 2019 року

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму оголосив у розшук кримського татарина Едема Бекірова, який у вересні 2019 був звільнений і переданий Україні в рамках обміну полоненими.

Про це у Facebook повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».

«Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя призупинив кримінальну справу проти Едема Бекірова і оголосив його в розшук без арешту до явки в суд», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що захист наполягав на припиненні справи до повного одужання Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін вважає, що суд мав підстав поновлювати розгляд цієї кримінальної справи.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, хто повернувся Україну, був Едем Бекіров.

Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. Відразу після обміну Бекірова прооперували у центрі невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова.

Бекіров перебував у кримському СІЗО за звинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Був затриманий на в'їзді на окупований півострів 12 грудня 2018 року, в Крим прямував, щоб провідати стареньку матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.