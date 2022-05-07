Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)

Шматки однієї з ракет, якими атакували Сумщину

Ворожа авіація двічі нанесла ракетно-бомбові удари по території Сумщини

Російські війська по обіді 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки поранено військовослужбовця. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Території Миропільської та Хотінської громад із повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, по обіді, ракетами «повітря – земля», - написав очільник області.

Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Тим часом, прикордонники повідомляють, що ворожа авіація двічі нанесла ракетно-бомбові удари по території Сумщини.

Під час одного з заходів літаки окупантів, найімовірніше СУ-35, обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.

Нагадаємо, повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

Нагадаємо, вранці в суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок якого є поранені та загиблі.

Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.