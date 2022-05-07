  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)

    Шматки однієї з ракет, якими атакували Сумщину - Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)
    Шматки однієї з ракет, якими атакували Сумщину
    фото: Державна прикордонна служба/Telegram

    Ворожа авіація двічі нанесла ракетно-бомбові удари по території Сумщини

    Російські війська по обіді 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки поранено військовослужбовця. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Території Миропільської та Хотінської громад із повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, по обіді, ракетами «повітря – земля», - написав очільник області.

    Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)
    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)
    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)
    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)

    Тим часом, прикордонники повідомляють, що ворожа авіація двічі нанесла ракетно-бомбові удари по території Сумщини.

    Під час одного з заходів літаки окупантів, найімовірніше СУ-35, обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.

    Нагадаємо, повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

    Нагадаємо, вранці в суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок якого є поранені та загиблі.

    Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

    Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.

    Читайте також: 25 тисяч – дуже мало. Арестович назвав число втрат, після якого Росія нарешті прозріє

    Теги: прикордонники росія окупанти авіація земля війна УДАР Україна повітря окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сумщину атакували з повітря, поранено прикордонника (фото)