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    Події в Україні

    Уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут: є жертви (фото)

    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків - Уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут: є жертви (фото)

    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків

    фото: Павло Кириленко / Facebook

    Через ворожий авіаобстріл Донеччини загинула людина

    На Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

    «Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містах в тилу – так минула сьогоднішня ніч. Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою», – написав очільник області.

    Він зазначив, що в Бахмуті повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

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    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook
    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook
    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook
    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook
    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook
    Зруйновані та пошкоджені 13 будинків. фото: Павло Кириленко / Facebook

    Нагадаємо, зранку 7 травня окупанти здійснили авіаобстріли смт. Малотаранівка, міст Дружківка ти Костянтинівка на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут: є жертви (фото)