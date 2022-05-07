Уночі ворог здійснив авіаналіт на Бахмут: є жертви (фото)

Через ворожий авіаобстріл Донеччини загинула людина

На Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

«Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містах в тилу – так минула сьогоднішня ніч. Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою», – написав очільник області.

Він зазначив, що в Бахмуті повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

Нагадаємо, зранку 7 травня окупанти здійснили авіаобстріли смт. Малотаранівка, міст Дружківка ти Костянтинівка на Донеччині.

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