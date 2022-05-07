Співак із Молдови звернувся в пісні до російських окупантів (відео)

Парфені зазначив, що артист не може бути байдужим, коли поряд іде війна

Паша Парфені записав пісню «Не стріляй», присвячену трагічним подіям в Україні

Співак з Молдови Паша Парфені записав пісню «Не стріляй», присвячену трагічним подіям в Україні, а також анонсував з колегами запис пісні «Ой у лузі червона калина», що вже стала світовим символом українського опору. Про це артист розповів у коментарі «Главкому».

«Ідея [пісні] з’явилася майже, що відразу – 24 лютого, після початку вторгнення. Окрім того, що ми з дружиною, автори цієї пісні, вийшли з цією ідеєю, молдовське суспільство нас до цього підштовхувало безліччю сигналів, що є потреба в такій творчості. Нам і в соціальних мереж постійно писали, що треба записати таку пісню, дуже багато про це говорилось», – розповів співак.

Парфені зазначив, що артист не може бути байдужим, коли поряд іде війна, хоча деякі колеги й намагаються уникати складних тем й не висловлюватися публічно.

«Те, що артисти мають бути неголослівними в такі важливі моменти – це залізний факт, принаймні для мене. Якщо говорити про любов та ненависть, я вважаю, що байдужість – це найстрашніше. Ми маємо, як дзеркало відбивати реальність, навіть якщо відбуваються страшні речі», – сказав Парфені.

«Ми намагаємося витягнути інших артистів і записати пісню «Ой у лузі червона калина…». Це буду не тільки я, а й деякі інші колеги», – анонсував співак.

Молдовський співак зазначив, що хотів би й відвідати Україну та заспівати свою пісню про війну.

«Я думаю, що навіть не тільки я б один хотів поїхати в Україну. Хотів би навіть поволонтерити», – зазначив він.

Як повідомляв «Главком», Національний театр Міхая Емінеску у Молдові готує виставу-реквієм, присвячену трагічним подіям у Бучі.