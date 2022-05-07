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    Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)

    Приміщення краєзнавчого музею в місті-герої до та після приходу російських загарбників&nbsp; &nbsp; - Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)

    Приміщення краєзнавчого музею в місті-герої до та після приходу російських загарбників   

    Фото: supportyourart.com

    Історична будівля була пошкоджена обстрілами в ніч з 7 на 8 березня

    Волонтери розчистили завали, спричинені обстрілами окупантів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Як повідомляє місцеве видання «Шанс», заклад культури, розташований на головній вулиці міста в історичній будівлі, зазнав нищівних руйнувань.

    «У цьому будинку «жила» історія, яка розповідала про Охтирку та її творців з XVII століття і до жахливої ночі з 7 на 8 березня 2022 року. Тоді окупанти протягом двох годин бомбили місто, завдавши ударів по залізничній станції, будівлі виконавчого комітету, місцевому універмагу, торгівельним та офісним приміщенням, музею…», - йдеться у повідомленні.

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    Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)
    Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)
    Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)

    Місце, де зберігалися близько 10 тисяч експонатів, були розроблені й представлені відвідувачам декілька туристичних маршрутів, в результаті авіаудару зазнало значних ушкоджень.

    «Відтоді, а саме з 9 березня, працівники музею разом з волонтерами та рідними проводили розчищення завалів, - повідомляє Охтирська міська рада. - Історія об’єднує людей у випробуваннях, подіях заради майбутнього, заради миру. Перший крок до відновлення історичної пам’ятки зроблено. Впевнені, що невдовзі оновлений музей відкриє двері відвідувачам й надалі старанно зберігатиме славні сторінки життя рідного краю!»

    Бої за Охтирку почалися 24 лютого і тривали до 27 березня, коли окупантів було відкинуто від міста.

    У ході боїв окупанти викрали і тиждень тримали в полоні голову Охтирської райради Сергія Кірічка.

    Також сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня.

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    Теги: росія окупанти історія війна райради музеї Сумщина музей Україна місто окупація #stoprussia
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    Волонтери розчистили від завалів краєзнавчий музей в Охтирці (фото)