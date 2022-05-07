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    Події в Україні

    Повітряна тривога: у багатьох областях чутно вибухи

    Над Одесою видно чорний дим - Повітряна тривога: у багатьох областях чутно вибухи
    Над Одесою видно чорний дим
    фото з відкритих джерел

    В Одесі вже відомо мінімум про чотири прильоти

    Повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

    В Одесі вже відомо мінімум про чотири прильоти. Дуже чорний дим над містом. Швидше за все, є постраждалі.

    Також сильний вибух чули і в Сумській області.

    Гучно у Миколаївській області, вже три прильоти. Раніше там сили ППО збили ракету.

    Повідомляють про вибухи і у Хмельницькому.

    Над Черкасами пролетіла ракета.

    Сили ППО збили російську крилату ракету над Полтавщиною, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    Нагадаємо, вранці в суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок якого є поранені та загиблі.

    Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

    Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.

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    Теги: вибух росія окупанти війна УДАР Україна ракета окупація #stoprussia
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    Повітряна тривога: у багатьох областях чутно вибухи