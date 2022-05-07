Повітряна тривога: у багатьох областях чутно вибухи

В Одесі вже відомо мінімум про чотири прильоти

Повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

В Одесі вже відомо мінімум про чотири прильоти. Дуже чорний дим над містом. Швидше за все, є постраждалі.

Також сильний вибух чули і в Сумській області.

Гучно у Миколаївській області, вже три прильоти. Раніше там сили ППО збили ракету.

Повідомляють про вибухи і у Хмельницькому.

Над Черкасами пролетіла ракета.

Сили ППО збили російську крилату ракету над Полтавщиною, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Нагадаємо, вранці в суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок якого є поранені та загиблі.

Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.