Сумська єпархія Московської церкви виступила за розрив з РПЦ

Священнослужителі висловили своє бачення майбутнього УПЦ під час закритого голосування

Загальні збори духовенства Сумської єпархії УПЦ відбулися у місцевій семінарії. До кафедрального центру прибуло 138 кліриків із 183, що перебувають у штаті, це склало переважну більшість, повідомляє видання «Православна Сумщина».

Порядок денний зборів склало питання «Обговорення канонічного статусу Української Православної Церкви з урахуванням виключних умов, створених війною».

Священнослужителі висловили своє бачення майбутнього УПЦ під час закритого голосування.

Позицію «Підтримую необхідність відокремлення від Руської Православної Церкви та Московського Патріархату шляхом набуття Українською Православною Церквою канонічної автокефалії» підтримало 89 осіб, що склало 64,5% опитаних; позицію «Підтримую необхідність подальшого збереження єдності та канонічного підпорядкування Української Православної Церкви Руській Православній Церкві та Московському Патріархату» підтримало 48 осіб, що склало 34,7% опитаних.

Також під час зборів обрали повноважних представників для участі у загальноцерковній нараді у Києві.

Нагадаємо, Переяславська міська рада 19 травня розглянула питання про забезпечення заходів щодо недопущення розколу своєї територіальної громади на релігійному підґрунті та проросійської пропаганди в храмах Московського патріархату.

Депутати вирішили заборонити діяльність УПЦ МП та її організацій. Відтак, членам московської церкви забороняється проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Рішення підтримали одноголосно.

Напередодні місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату. Нерухоме майно російської церкви буде вилучене і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

Нагадаємо, що Жашківська громада повстала проти попа, який називає українських воїнів розкольниками. Служителі Московського патріархату ведуть активну агітацію проти України та всього українського.

Ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.

Нещодавно очільники Московського патріархату підтвердили – вони нічого не хочуть змінювати.

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