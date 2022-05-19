Жашківська громада повстала проти попа, який називає українських воїнів розкольниками

Служителі Московського патріархату ведуть активну агітацію проти України та всього українського

Громада Жашкова обурена поведінкою місцевого священника УПЦ МП, який відмовляється проводити релігійні обряди над загиблими воїнами, бо, за словами проросійських батюшок, начебто ті є «розкольниками».

За словами жителів міста, така поведінка місцевого попа налаштовує людей проти незалежності та територіальної цілісності держави. Громада налаштована припинити діяльність Покровської парафії української православної церкви (Свято-Покровської церкви Московського патріархату) на території м. Жашкова Черкаської області.

Мати загиблого героя Ігоря Маринчука закликає прийти на збори біля церкви московського патріархату 21 травня о 17:00 за адресою Шкільна,19 (Набережна).

«Всім зрозуміло, що служителі ЦМП є агентами спец служб Росії. Тут ведеться активна агітація проти України та всього українського», – закликає мати загиблого воїна.

Раніше мер Жашкова Ігор Цибровський закликав людей задуматися, на якій землі вони живуть і до яких церков вони ходять.

Нагадаємо, що ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.