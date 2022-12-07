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Священник Московської церкви сяде в тюрму на 12 років: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Священник Московської церкви сяде в тюрму на 12 років: деталі
фото: пресслужба СБУ

Священник передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і «здавали» рашистам учасників АТО. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ Московської церкви у Лисичанську.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

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Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії  під час поїздки до РФ у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань «лнр», який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (Московського партріхату), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його «наводкой» рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України.

Його протиправні дії розслідує Служба безпеки у рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення правопорушника до відповідальності за злочин проти нашої держави.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України. 

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Теги: церква СБУ

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