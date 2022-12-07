Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
Обшуки проходять у церквах у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
фото: пресслужба СБУ

Заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского міра»

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема йдеться про:

  • Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)
  • Миколаївський Милецький чоловічий  монастир Володимир-Волинської  єпархії УПЦ (МП)
  • Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)
  • Управління Черкаської єпархії УПЦ
  • Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)
  • Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)
  • Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)
  • Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)
  • Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси)
  • Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)
  • Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)
  • релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)
  • Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

10 фото
На весь екран

Враховуючи збройну агресію РФ дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. 

Нагадаємо, 5 грудні Співробітники Служби безпеки України провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.

Читайте також:

Теги: СБУ новости населення свято собор Умань Херсон Черкаси школа церква бібліотека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 грудня
У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)
У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
19K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
18K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
15K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
14K
Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту