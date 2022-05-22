Священника Московської церкви облили зеленкою під час богослужіння (фото)

У Воскресенському храмі Стрия настоятелю протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя

У Воскресенському храмі Стрия настоятелю протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя

Протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя

На Львівщині священника Української православної церкви (МП) Володимира Мандзюка облили зеленкою. Інцидент трапився у місті Стрий, про нього повідомила донька отця Богдана Мандзюк.

«Наші батюшки моляться за наших воїнів, за нашу країну, ми молимося церковнослов’янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима , гуманітарною допомогою. Схаменіться , Бог поругаємий не буває. Кожен з нас за все дасть відповідь перед Богом», – ідеться у дописі.

Щоправда, дівчина згодом свій допис видалила. Однак інформація про напад з’явилася на офіційному сайті УПЦ МП. Тут уточнили, що подія трапилася у Воскресенському храмі Стрия. Настоятелю протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя прямо під час Божественної літургії.

Нагадаємо, Переяславська міська рада 19 травня розглянула питання про забезпечення заходів щодо недопущення розколу своєї територіальної громади на релігійному підґрунті та проросійської пропаганди в храмах Московського патріархату.

Депутати вирішили заборонити діяльність УПЦ МП та її організацій. Відтак, членам московської церкви забороняється проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Рішення підтримали одноголосно.

Напередодні місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату. Нерухоме майно російської церкви буде вилучене і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

Також Жашківська громада повстала проти попа, який називає українських воїнів розкольниками. Служителі Московського патріархату ведуть активну агітацію проти України та всього українського.

Ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.

Нещодавно очільники Московського патріархату підтвердили – вони нічого не хочуть змінювати.

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