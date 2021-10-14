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    Події в Україні

    Святкування Дня захисника та захисниці та поїздка Зеленського на Донбас. Головні новини 14 жовтня

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    В Україні дозволять жінкам обіймати будь-які посади в армії - Святкування Дня захисника та захисниці та поїздка Зеленського на Донбас. Головні новини 14 жовтня
    В Україні дозволять жінкам обіймати будь-які посади в армії
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні по всій Україні відзначали свято Покрови та вітали захисників та захисниць. Президент України відвідав Хортицю, поїхав на Донбас, а тим часом ще дві області в Україні стали «помаранчевими»

    «Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України

    Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву. Більше читайте тут.

    Зеленський приїхав на схід України

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину. Він побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

    Крім того, Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України. Більше читайте тут.

    Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників

    З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну. Більше читайте тут.

    Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів

    Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні. Більше читайте тут.

    J.P. Morgan: Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року

    Наступний транш за програмою фінансування від МВФ Україна може отримати в жовтні–грудні цього року в розмірі близько $1,4 мільярда. Про це йдеться у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets. Більше читайте тут.

    Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів

    Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця. Більше читайте тут.

    Теги: МВФ Володимир Зеленський Україна президент
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    Святкування Дня захисника та захисниці та поїздка Зеленського на Донбас. Головні новини 14 жовтня