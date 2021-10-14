Святкування Дня захисника та захисниці та поїздка Зеленського на Донбас. Головні новини 14 жовтня

Сьогодні по всій Україні відзначали свято Покрови та вітали захисників та захисниць. Президент України відвідав Хортицю, поїхав на Донбас, а тим часом ще дві області в Україні стали «помаранчевими»

«Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву. Більше читайте тут.

Зеленський приїхав на схід України

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину. Він побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України. Більше читайте тут.

Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну. Більше читайте тут.

Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні. Більше читайте тут.

J.P. Morgan: Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року

Наступний транш за програмою фінансування від МВФ Україна може отримати в жовтні–грудні цього року в розмірі близько $1,4 мільярда. Про це йдеться у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets. Більше читайте тут.

Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця. Більше читайте тут.