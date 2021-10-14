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    J.P. Morgan: Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року

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    Експерти вважають, що&nbsp;МВФ виплатить Україні транш у розмірі $1,4 мільярда в четвертому кварталі 2021 року - J.P. Morgan: Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року
    Експерти вважають, що МВФ виплатить Україні транш у розмірі $1,4 мільярда в четвертому кварталі 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Остаточна сума траншу може варіюватися від $1 мільярда до $1,5 мільярда

    Наступний транш за програмою фінансування від МВФ Україна може отримати в жовтні–грудні цього року в розмірі близько $1,4 мільярда. Про це йдеться у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets, пише Kyiv Post.

    «Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні, – ред.) транш у розмірі $1,4 мільярда в четвертому кварталі 2021 року», – зауважили в J.P. Morgan.

    Зазначається, що остаточна сума траншу може варіюватися від $1 мільярда до $1,5 мільярда.

    Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

    Прем'єр Шмигаль казав у жовтні, що Україна отримає транш МВФ до кінця року.

    Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

    Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

    9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

    Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

    Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

    Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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    Теги: МВФ економіка гроші фінансування Україна
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    J.P. Morgan: Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року