«Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України

За словами глави держави, віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами

Президент подякував військовим за сумлінне виконання обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву. Вітання оприлюднено на сайті глави держави.

«В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва/

Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

«Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави», – наголосив він.

За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

«Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.