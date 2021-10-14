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    «Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України

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    За словами глави держави, віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами - «Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України
    За словами глави держави, віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами
    фото: president.gov.ua

    Президент подякував військовим за сумлінне виконання обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву

    Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву. Вітання оприлюднено на сайті глави держави.

    «В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора», – підкреслив Зеленський.

    Він зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва/

    Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

    «Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави», – наголосив він.

    За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

    «Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України», – підкреслив Зеленський.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

    Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

    До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

    Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Теги: свята військові Володимир Зеленський Україна День захисника України президент
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    «Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України