«Ви щодня здійснюєте подвиг»: Зеленський привітав захисників і захисниць України
Президент подякував військовим за сумлінне виконання обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву
Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву. Вітання оприлюднено на сайті глави держави.
«В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора», – підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва/
Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
«Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави», – наголосив він.
За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.
«Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України», – підкреслив Зеленський.
Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.
Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.
До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.
Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.
Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.