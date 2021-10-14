Зеленський прилетів на Запоріжжя: Банкова назвала ціль візиту

Сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також президент ознайомиться з перебігом реставраційних робіт на території Національного заповідника «Хортиця».

Зазначимо, сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку.

Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.