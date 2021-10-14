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    Зеленський прилетів на Запоріжжя: Банкова назвала ціль візиту

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    Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області - Зеленський прилетів на Запоріжжя: Банкова назвала ціль візиту
    Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області
    фото: president.gov.ua

    Сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку

    Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.

    Також президент ознайомиться з перебігом реставраційних робіт на території Національного заповідника «Хортиця».

    Зазначимо, сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку.

    Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

    До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

    Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

    До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

    Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський День захисника України Запорізька область президент Заповідники
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    Зеленський прилетів на Запоріжжя: Банкова назвала ціль візиту