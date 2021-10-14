Зеленський прилетів на Запоріжжя: Банкова назвала ціль візиту
Сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Також президент ознайомиться з перебігом реставраційних робіт на території Національного заповідника «Хортиця».
Зазначимо, сьогодні вранці глава держави на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку.
Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.
До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.
Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.
До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.
Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.
Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.