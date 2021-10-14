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    Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів

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    &laquo;Помаранчевий&raquo; список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями - Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів
    «Помаранчевий» список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями
    фото: volynpost

    Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Луганській, Чернівецькій області та Сумській областях

    Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Так, за минулу добу «помаранчевий» список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:

    • Волинська область
    • Дніпропетровська область
    • Донецька область
    • Житомирська область
    • Запорізька область
    • Луганська область
    • Львівська область
    • Миколаївська область
    • Одеська область
    • Сумська область
    • Тернопільська область
    • Харківська область
    • Херсонська область
    • Хмельницька область
    • Черкаська область
    • Чернівецька область
    • Чернігівська область

    Рівень захворюваності на Covid-19, за визначеного показника 75 на 100 тис. населення, по країні становить 457 на 100 тис., а зокрема у Києві – 281 на 100 тис. населення.

    Найвищий рівень захворюваності у Луганській області (912 на 100 тис. населення), Чернівецькій області (867), Сумській (688).

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    Рівень госпіталізацій перевищено у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.

    Також показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській областях.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

    Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

    Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна карантин населення коронавірус
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    Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів