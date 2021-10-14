Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів

Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Луганській, Чернівецькій області та Сумській областях

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, за минулу добу «помаранчевий» список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Рівень захворюваності на Covid-19, за визначеного показника 75 на 100 тис. населення, по країні становить 457 на 100 тис., а зокрема у Києві – 281 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській області (912 на 100 тис. населення), Чернівецькій області (867), Сумській (688).

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Рівень госпіталізацій перевищено у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.

Також показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській областях.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.