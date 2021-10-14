Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів

Плюс дві області: в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонівграфіка
Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Луганській, Чернівецькій області та Сумській областях
Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони адаптивного карантину, решта регіонів знаходиться в «жовтій» зоні. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, за минулу добу «помаранчевий» список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Рівень захворюваності на Covid-19, за визначеного показника 75 на 100 тис. населення, по країні становить 457 на 100 тис., а зокрема у Києві – 281 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності у Луганській області (912 на 100 тис. населення), Чернівецькій області (867), Сумській (688).
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Рівень госпіталізацій перевищено у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.
Також показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській областях.
Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.
Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.
Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.
За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.